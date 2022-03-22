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Собрано более 600 тыс. долларов на помощь пострадавшим от обстрелов украинским зоопаркам

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Киев, Вторник 22 марта 2022 06:39
Собрано более 600 тыс. долларов на помощь пострадавшим от обстрелов украинским зоопаркам Жираф в Николаевском зоопарке (Фото: niklife.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) заявила, что собрала более 600 000 долларов на помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от военной агрессии со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Чрезвычайный фонд зоопарков привлек для Украины более 635 000 долларов США от очень большого числа индивидуальных и институциональных жертвователей. Собранные средства помогут оказать немедленную и долгосрочную помощь нашим коллегам в Украине", — говорится в заявлении EAZA. Представители организации заявили, что уже сделали первоначальные денежные переводы нуждающимся зоопаркам из фонда.

"Эти переводы предназначены для того, чтобы позволить зоопаркам покрыть расходы на своевременное пополнение запасов кормов и других необходимых товаров", — говорится в заявлении.

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