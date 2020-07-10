Собор Святої Софії став мечетью: Ердоган підписав указ

Собор Святої Софії в Стамбулі отримав статус мечеті. Відповідний указ підписав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Про це він повідомив в Twitter.

Указ також передбачає передачу Собору Святої Софії у власність Управління з релігійних справ Туреччини.

Нагадаємо, 10 липня Держрада Туреччини скасувала рішення Ради міністрів 1934 року про перетворення собору Святої Софії в Стамбулі з мечеті в музей.

Раніше Ердоган заявив, що хоче перетворити собор Святої Софії на мечеть в якості "належної відповіді" чолі США Дональду Трампу, який підтримав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

25 березня 2019 року Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.