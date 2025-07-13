Собор архангела Гавриила: какие молитвы читать, чтобы всегда защищали ангелы

История праздника Собора архангела Гавриила

В течение года память архангела Гавриила почитается трижды: 26 марта, 13 июля и 8 ноября вместе с другими архангелами. Его имя с древнееврейского языка переводится как "сила Божья".

Архангел Гавриил выполняет особую миссию - возвещает человечеству волю Божью. В Священном Писании он говорит о себе: "Я Гавриил, стоящий пред Богом". Он вдохновлял пророка Моисея во время создания книги Бытие и возвещал пророку Даниилу о будущем мира.

Гавриил передал весть Иоакиму и Анне о рождении Девы Марии. Именно он благовествовал Марии о рождении Иисуса Христа и явился Захарии, чтобы возвестить об Иоанне Крестителе. Также архангел во сне предупредил праведного Иосифа об опасности и приказал бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.

Молитва к святому Гавриилу

О, Святий Архангеле Божий Гавриїле! Ти, що постійно стоїш перед престолом Всевишнього, найрадісніший благовіснику і старанний помічнику нашого спасіння!

Милостиво прийми від нас недостойних принесений тобі цей хвалебний спів. Направ молитви наші і, як кадило, на небесний вівтар кадильний вознеси їх. Осіни розум наш світлом віри Православної, запали любов’ю серця наші до Христа Спасителя нашого, зверни і зміцни бажання наші на спасительний шлях Євангельських заповідей.

Щоб в цьому віці тихо і побожно пожили ми на славу Божу, і в майбутньому не втратили Царства Небесного, його ж отримати сподобилися благодаттю Христа Бога нашого, заступництвом Пречистої Його Матері, і твоїми могутніми молитвами, і щоб прославили з Тобою і іншими безплотними силами небесними і усіма святими Єдиного в Тройці славимого Бога: Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Фреска архангела Гавриила на Афоне (фото: Википедия)

Молитва к святому Гавриилу второму

Св. Архангеле Гавриїле! Ангеле Благовіщення, вірний посланцю Божий, Відкрий наші вуха навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа. Завжди стій нам перед очима. Просимо Тебе, щоб ми Слово Боже правильно розуміли, Слухали його і виконували те, чого Бог від нас прагне. Навчи нас бути готовими, Щоб коли прийде Господь, не застав нас сплячими. Амінь.

Молитва архангелу Гавриилу о защите

Святий Архангел Гавриїл, прошу у тебе захисту і допомоги. Захисти мене від підступів бісів і диявола. Віджени від мене сатану. Не дай злим і підлим людям в долю мою втрутитися. Збережи здоров’я сім’ї моєї і посіли в нашому домі світ навіки. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.