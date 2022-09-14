Збираються йти на Росію? ЦПД розвіяло російську пропаганду щодо наступу українських військ

В Росії поширюють пропаганду про нібито плани українських військових після звільнення Харківської області наступати на територію РФ. Такі фейки направлені на маніпулювання свідомістю громадян країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Після успішного контрнаступу українських військових у Харківській області, захисники вийшли на кордон з Росією на деяких ділянках. Проте канали російських пропагандистів і колаборантів заявляють, що ЗСУ нібито не збираються зупинятися і переходять кордон Росії в Білгородській області для обстрілів цивільного населення.

Окрім того, в інтернеті поширюють провокаційні відео нібито з обстрілами прикордонних населених пунктів РФ.

"Увага! Ці фейки створюються для маніпулювання внутрішнім населенням Росії, а також моральною підготовкою до можливої мобілізації. Хоч керівництво окупантів заявляє, що в мобілізації немає необхідності і вона не планується, проте ЗМІ РФ все частіше наголошують, що Росія воює з нацизмом всього світу", - зазначають в ЦПД.