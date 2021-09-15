Діяло 2,5 роки: СБУ виявила підприємство, яке фінансує бойовиків "ЛНР"

У Луганській області Служба безпеки України виявила підприємство, яке фінансувало окупаційну адміністрацію "ЛНР". Власники підприємства, яке знаходиться в Луганську, заплатили в "бюджет Республіки" майже 19 млн російських рублів (близько 260 тисяч доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

"Служба безпеки України в Луганській області задокументувала і заблокувала масштабну схему фінансування окупаційної адміністрації "ЛНР". Зловмисники заплатили в "бюджет Республіки" майже 19 млн російських рублів, отриманих від незаконної торгівлі продуктами харчування", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що у 2015 році підприємство перереєстрували в "ЛНР" і власники почали працювати "за правилами окупантів". Серед фігурантів виробництва є колишній "заступник Міністра промисловості і торгівлі ЛНР", директор і двоє топ-менеджерів підприємства.

Також було встановлено, що на початку окупації Донбасу завод припинив свою роботу, і щоб відновити виробництво, зловмисники завозили обладнання та харчові інгредієнти з неокупованої частини України.

"Для цього вони використовували механізм так званого "перерваного транзиту": необхідні товари поставлялися з підконтрольної України території на зразок покупцям в Прибалтиці, які в свою чергу перепродували їх "партнерам" в Закавказзі", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що вантажі прямували транзитом через Росію кінцевим споживачам, проте насправді через неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону товар завозили в тимчасово окуповану територію Луганської області, де після Готова продукція збувалася в ОРДЛО і Росії.

За даними СБУ, завод діяв 2,5 роки і весь цей час поповнював "бюджет окупантів".

Чотирьом організаторам схеми повідомили про підозру за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України в порушення порядку встановленого Конституцією України, вчиненого організованою групою осіб та у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Вони оголошені в розшук.