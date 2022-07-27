Збирали гроші для хворих дітей. У Києві викрили групу "волонтерів"

У Києві викрили групу псевдоволонтерів, які виманювали кошти нібито на допомогу хворим дітям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Учасниками шахрайської схеми були двоє жителів столиці, 1985 та 1988 років народження, та жінка, 1991 року народження.
Аферисти зареєстрували благодійні організації, створили сайти та організували мережу кол-центрів. Диспетчери телефоном просили у громадян фінансову допомогу. Вони запевняли, що гроші підуть на лікування хворих дітей.
Шахраї вказували реквізити фейкових волонтерських організацій, а отримані внески використовували для власних потреб.
Правоохоронці ліквідували три кол-центри та п'ять орендованих приміщень. Під час обшуків вилучили понад 600 тисяч гривень, 2 400 євро, 900 доларів, 124 мобільних телефони, 15 ноутбуків, банківські картки, флеш-накопичувачі та чорнові записи.
За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 190 ККУ. Прокурори готують оголосити шахраям підозру. Їм загрожує тюремне ув'язнення від 3 до 8 років.
Фото: у Києві викрили псевдоволонтерів (npu.gov.ua)
Нагадаємо, поліція викрила псевдоволонтерів, які збирали кошти для армії, але придбали за них люксові автомобілі.
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