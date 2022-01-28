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СБУ викрила ще одного агента спецслужб Росії у Києві

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 14:00
СБУ викрила ще одного агента спецслужб Росії у Києві Архівне фото: СБУ затримала у Києві агента, якого контролювали з Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

СБУ викрила чергового агента Російської Федерації у Києві. За даними слідства, його завербували бойовики, які контролює Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Встановлено, що спецслужби РФ українця помітили, коли той відвідував родичів на Донбасі. Його завербувало так зване "МДБ ДНР".

За завданням кураторів агент збирав інформацію про військовослужбовців України, зокрема СБУ. Їх також цікавили контррозвідувальні заходи щодо протидії російським спецслужбам. Їхній агент повинен був передавати отримані відомості кураторам на території ОРДЛО.

Співробітники СБУ затримали агента. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Києві затримано агента, який працював на РФ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали агента воєнної розвідки Російської Федерації. Він планував низку терактів в Одесі.

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