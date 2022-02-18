Брали участь у боях під Маріуполем та Горлівкою. СБУ викрила двох бойовиків ОРДО

"За даними слідства, до так званої "ДНР" вони добровільно приєдналися в 2014 році. Один з них є бойовиком діючого угруповання так званої "Слов'янської бригади ДНР". Там відповідає за збір розвідданих поблизу лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що інший зловмисник був призначений навідником 120 мм мінометів, які використовували в бойових діях проти українських військ на території Донбасу.

Вказується, що бойовики брали активну участь у боях під Маріуполем і Горлівкою, обстрілювання позиції українських солдатів. Вони застосовували важкі міномети, реактивні протитанкові гранати та кулемети.

Проти бойовиків порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Їм заочно вручили підозру. Наразі зловмисники переховуються від українського правосуддя на тимчасово окупованій території Донбасу.