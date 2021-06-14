10 тисяч доларів за посаду в ДБР: на хабарі затримали начальника підрозділу ВМС

Начальника підрозділу Військово-Морських Сил ЗСУ затримали за вимагання неправомірної вигоди. Він хотів "посприяти" влаштуванню поліцейського до слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора у Facebook .

"За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері повідомлено про підозру начальнику підрозділу Військово-Морських Сил ЗСУ за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, військовослужбовець вимагав від співробітника Національної поліції України 10 тис. доларів США неправомірної вигоди за здійснення впливу на рішення членів конкурсної комісії про позитивне проходження конкурсу на зайняття вакантних посад до слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань.

Під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 5 тис. доларів США керівника підрозділу було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування триває.