ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Збирав інформацію про плани в Арктиці: РФ звинуватила висланого консула Естонії в шпигунстві

Новость на русском →
Росія, Вівторок 03 серпня 2021 19:31
Збирав інформацію про плани в Арктиці: РФ звинуватила висланого консула Естонії в шпигунстві Фото: РФ звинуватила висланого консула Естонії в шпигунстві (facebook.com/Центр_Специального_Назначения_ФСБ_России)
Автор: РБК-Україна

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила висланого з Москви консула Естоніімарта Лятте в шпигунстві. За даними спецслужби, він нібито збирав закриту інформацію про плани Росії в Арктиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Встановлено, що Естонський дипломат кілька разів зустрічався з росіянином. В ході зустрічей виявляв інтерес до отримання через нього відомостей про плани Росії в Арктиці. При цьому Лятте свідомо розумів, що названі документи носять закритий характер", - заявили в ФСБ.

Нагадаємо, 6 липня в Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали естонського дипломата за нібито збір розвідувальної інформації. В Естонії дії Росії назвали шляхом до конфронтації.

Крім того, 7 липня Росія заявила, що висилає Марта Лятте з країни за нібито шпигунство.

У свою чергу в середині липня Естонія вислала з країни дипломата російського посольства.

Сьогодні у відповідь Росія вислала ще одного естонського дипломата.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Эстония шпионаж
NEWS
У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями
У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями
DAILY
Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС