Збирав дані про військових: у Харкові затримали українця, який працював на розвідку РФ

Служба безпеки України в Харкові затримала українця, який працював на 74-й розвідувальний центр Генштабу Збройних сил Росії. Він збирав дані про військові частини у Харківській області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, чоловіка завербували спецслужби Росії під час виїзду до РФ.

"Російські куратори вибрали йому псевдонім "Сумрак" і відпрацювали завдання по збору інформації з обмеженим доступом щодо військових частин, які дислокуються в Харківській області. СБУ задокументували факт збору "Сумраком" інформації з обмеженим доступом щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова в райони проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримали в центрі Харкова під час спроби отримання таблиці парольних сигналів для паролювання в повітряних радіомережах авіації Збройних Сил України та державної авіації України, що має секретний доступ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили контрабанду військового обладнання з РФ.

Також РБК-Україна писало, що суд залишив під вартою генерал-майора СБУ, якого підозрюють у державній зраді та пособництві в замаху на терористичний акт.