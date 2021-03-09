ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Влада Білорусі заявила про можливу дестабілізацію в країні на кінець березня

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 09 березня 2021 16:50
Влада Білорусі заявила про можливу дестабілізацію в країні на кінець березня Фото: будівля КДБ Білорусі (wikimedia.org photo User Mikkalai)
Автор: Андрій Козловський

Голова Комітету державної безпеки Білорусі (КДБ) Іван Тертель заявив, що у відомство має інформацію про плани деяких осіб із нібито дестабілізації ситуації в країні. Вона "запланована" на період 25-27 березня.

Про це повідомляє БелТА.

За словами Тертеля, потрібно звернути увагу на кілька моментів.

"Перше - на безпрецедентний тиск на нашу державу з боку іноземних партнерів, пов’язаний з санкційною політикою і деякими іншими речами... Друге - це спроби - і повідомлено про конкретних осіб, плани - дестабілізації ситуації найближчим часом. Ми говоримо про період 25-27 березня", - сказав голова КДБ,

Він також зазначив, що у відомстві оцінюють ситуацію в країні як стабільну.

"Очевидно, це підкреслюють і наші іноземні партнери, офіційно і неофіційно, дипломатичний корпус, що гострий період у розвитку ситуації, який був характерний для другої половини 2020 року, вичерпаний. Ситуація стабільна", - сказав він.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що опоненти влади прагнуть все робити для того, щоб зламати країну. Нібито їх головна мета - президент.

Також раніше Світлана Тіхановська зробила важливу заяву. За її словами, опозиція "втратила вулиці".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Білорусь
NEWS
СБУ допитала Медведчука, - джерело
СБУ допитала Медведчука, - джерело
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади