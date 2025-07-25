Собаки могут предсказывать будущее: мистика, природный дар или все же есть научное объяснение?

Что на самом деле могут предсказать собаки?

Совпадение? Нет, это происходит снова и снова, с определенной частотой. Такое "предсказуемое" поведение может заставить вас задуматься, не является ли ваша собака экстрасенсом. Но может ли это быть правдой?

Собаки эволюционировали вместе с людьми на протяжении десятков тысяч лет. За это время они научились удивительно читать наше поведение и эмоции. Это может создавать впечатление, будто они обладают "шестым чувством".

Добавьте к этому их острую чувствительность, тонко настроенное распознавание закономерностей и глубокое понимание ваших привычек - и кажется, что собаки имеют настоящий "хрустальный шар", который позволяет им предвидеть несколько странных вещей.

Есть определенные вещи, которые они действительно способны предсказать благодаря обонянию и это уже доказано учеными - они реагируют на метаболические изменения человека и могут предупредить об эпилептическом приступе или диабетическом приступе.

Также они чувствуют гормональные изменения и умеют читать язык тела человека, реагировать на настроение или тревожность.

Собаки могут чувствовать не только настроение, но и состояние здоровья хозяина (фото: Freepik)

Какие физические изменения человека собаки могут предвидеть

Медицинские состояния

Как бы странно это не звучало, собаки могут предсказывать болезни у людей. Точнее, собаки могут "вынюхивать" заболевания, поскольку они меняют химический состав тела.

Помимо обоняния, собаки способны обнаруживать физиологические изменения, связанные с болезнями, такие как изменения температуры тела, колебания уровня сахара в крови и изменения эмоционального состояния.

Например:

Диабет. Собаки предсказывают изменения уровня сахара в крови раньше, чем это сделает глюкометр. Они могут "выявлять запахи, связанные с гипергликемией и гипогликемией, а также поведенческие изменения, связанные с аномалиями уровня сахара в крови", согласно исследованию 2024 года.

Собаки предсказывают изменения уровня сахара в крови раньше, чем это сделает глюкометр. Они могут "выявлять запахи, связанные с гипергликемией и гипогликемией, а также поведенческие изменения, связанные с аномалиями уровня сахара в крови", согласно исследованию 2024 года. Рак. В итальянском исследовании 2015 года немецкие овчарки смогли обнаружить рак простаты в образцах мочи. В 2024 году новое исследование показало, что бельгийская овчарка малинуа способна распознавать запах рака молочной железы из выделений тела.

В итальянском исследовании 2015 года немецкие овчарки смогли обнаружить рак простаты в образцах мочи. В 2024 году новое исследование показало, что бельгийская овчарка малинуа способна распознавать запах рака молочной железы из выделений тела. Приступы (эпилепсии). Исследования показывают, что собаки могут предупреждать владельцев о предстоящих приступах "за 15-45 минут до их начала". Собак теперь даже специально обучают для таких целей.

Исследования показывают, что собаки могут предупреждать владельцев о предстоящих приступах "за 15-45 минут до их начала". Собак теперь даже специально обучают для таких целей. Малярия. Исследование 2018 года, проведенное в Лондоне, пришло к выводу, что "собаки могут обнаруживать малярию, обнюхивая носки людей" еще до появления симптомов. В исследовании использовали лабрадора-нюхача.

Исследование 2018 года, проведенное в Лондоне, пришло к выводу, что "собаки могут обнаруживать малярию, обнюхивая носки людей" еще до появления симптомов. В исследовании использовали лабрадора-нюхача. Болезнь Паркинсона. "Собак можно научить надежно выявлять запах болезни Паркинсона (ХП)", - сообщает исследование 2023 года. Ученые считают, что при должном обучении собаки могут предсказывать болезнь Паркинсона за годы до появления симптомов.

"Собак можно научить надежно выявлять запах болезни Паркинсона (ХП)", - сообщает исследование 2023 года. Ученые считают, что при должном обучении собаки могут предсказывать болезнь Паркинсона за годы до появления симптомов. COVID-19. Собаки способны "различать образцы пота от симптомных лиц с COVID-19 и от бессимптомных лиц, которые были отрицательными на COVID-19", - говорится в исследовании 2020 года.

Беременность и роды

Собаки могут предвидеть как беременность, так и роды. Точнее, они могут чувствовать запах многих гормонов и феромонов, связанных с беременностью и предстоящими родами.

"Существует много историй о том, как собаки меняют свое поведение, когда владельцы домашних животных становятся человеческими родителями". Эти истории имеют научное подтверждение. Некоторые из гормонов, которые растут во время беременности и перед родами, включают прогестерон, эстроген, релаксин, человеческий плацентарный лактоген и окситоцин", - сообщает PetMD

Эти гормоны изменяют естественный запах человека, и нос собаки улавливает это изменение. Исследования показывают, что собаки имеют "220 миллионов обонятельных рецепторов в носовой полости", тогда как люди имеют только 5 миллионов.

Вероятно, собаки также улавливают сигналы, кроме тех, что воспринимает их нос, включая изменения в поведении, такие как более частые походы в туалет и утренняя тошнота.

Наконец, "собаки имеют чрезвычайно острый слух", поэтому возможно, что они могут слышать сердцебиение плода уже на 28-й неделе беременности.

Природные явления

Древние записи из Греции свидетельствуют, что собаки сбежали из города Гелика до того, как произошло землетрясение. Подобные истории о собаках, которые покидают города перед стихийными бедствиями, распространяются и в Китае.

Сегодня мы знаем, что собаки могут чувствовать природные катастрофы благодаря их обостренным чувствам. Собаки распознают изменения в барометрическом давлении (количестве давления воздуха в атмосфере) и электростатическом заряде (статическом электричестве).

Кроме того, когда давление воздуха падает, частицы запаха опускаются и собираются на уровне земли, что облегчает их сбор собаками. В то же время в шерсти собаки накапливается статическое электричество, создавая небольшие разряды, а нос собаки улавливает электрические токи в воздухе.

Слух также играет роль в предсказании природных явлений. Собаки могут слышать, как камни крошатся под поверхностью земли, и гром, грохочущий за несколько миль.

По данным American Kennel Club, "научных доказательств того, что собаки могут предсказывать землетрясения, пока нет".

"Однако, несмотря на отсутствие научного объяснения, "животные, кажется, чувствуют неизбежную опасность за часы вперед", - заявляет профессор, доктор Мартин Викельски из Института поведения животных Макса Планка.

На основе анекдотических сообщений и наблюдений ученые считают, что собаки могут предсказывать различные природные явления, такие как землетрясения, грозы, извержения вулканов, наводнения и цунами.

Собаки действительно чувствуют приближение катастрофы (фото: Freepik)

Человеческие эмоции

Собаки предсказывают человеческие эмоции. Полагаясь на тонкие изменения в химическом составе человека, речи тела и выражении лица, собаки способны чувствовать перепады настроения и эмоции.

Исследование 2021 года изучало поведенческие реакции собак после воздействия образцов пота от счастливых и напуганных людей. Проверенные собаки были более социальными к "счастливым" людям и избегали "напуганных" образцов.

Собаки также могут чувствовать присутствие "негативных" людей. Негативные люди, как правило, эмоционально нестабильны и имеют уникальные хемосигналы, объясняет исследование.

Собаки настолько чувствительны, интуитивны и предсказуемы в отношении человеческих эмоций, что, кажется, они "заражаются" ими. Исследование 2019 года показало, что собаки могут отражать эмоции своих владельцев.

Наконец, согласно исследованию Evolutionary Human Sciences, "собаки могут функционально реагировать на эмоциональные выражения и использовать эмоциональную информацию, которую они получают от других, при решении проблем".

Паранормальная активность

От древних мифов до современной мифологии существует историческая связь между собаками и миром духов. В греческой мифологии трехголовый Цербер охранял вход в подземный мир. В египетских верованиях Анубис сопровождал души в загробную жизнь. В кельтском фольклоре собаки считались защитниками других миров.

Согласно норвежским легендам, Фрея, богиня смерти, мчалась на вершине бури на колеснице, запряженной гигантскими кошками. Как естественные враги, собаки лаяли и выли, когда она приближалась.

Однако, несмотря на жуткие истории, признания в социальных сетях и труднообъяснимые события, научных доказательств того, что собаки могут видеть призраков или чувствовать другую паранормальную активность, нет.

Александра Горовиц, доктор философии, старший научный сотрудник и адъюнкт-доцент колледжа Барнард, отмечает: "Я подозреваю, что люди смотрят на поведение собаки и хотят объяснения, но не желают рассматривать более очевидные вещи".

По данным Kinship, "столько собачьей личности и поведения не объяснено, что собака, которая видит призрака, не является чем-то совершенно невозможным".