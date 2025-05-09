Для собак - обязательно: ЦНАПы Киева запускают важный сервис для владельцев животных

В Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах) города Киева запускают новый сервис. Особенно важным он станет для владельцев собак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА (со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевская городская больница ветеринарной медицины") рассказали, что в столичных ЦНАПах запускают регистрацию домашних животных.
Уточняется, что новый сервис будет доступен:
По словам директора КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Сергея Сабурова, сейчас регистрация является обязательной для всех собак.
Между тем котов можно либо регистрировать, либо нет - по желанию владельца.
"Прежде всего это - вопрос безопасности, ведь в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой", - объяснил эксперт.
Он отметил также, что актуальная информация о количестве домашних животных в городе:
С 12 мая 2025 года для того, чтобы зарегистрировать животное в Киеве, владельцу необходимо будет:
"После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на питомца", - подытожил Сабуров.
Напомним, ранее мы рассказывали, как оформить официальный ветпаспорт для животного и что для этого нужно.
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