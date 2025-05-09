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Для собак - обязательно: ЦНАПы Киева запускают важный сервис для владельцев животных

Столичные ЦНАПы запускают важную услугу для владельцев животных (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах) города Киева запускают новый сервис. Особенно важным он станет для владельцев собак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Какая услуга появится в ЦНАПах Киева и когда

В КГГА (со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевская городская больница ветеринарной медицины") рассказали, что в столичных ЦНАПах запускают регистрацию домашних животных.

Уточняется, что новый сервис будет доступен:

  • с понедельника, 12 мая;
  • во всех Центрах предоставления административных услуг города.

Для каких животных регистрация - обязательна

По словам директора КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Сергея Сабурова, сейчас регистрация является обязательной для всех собак.

ЦНАПы Киева начнут регистрировать животных (фото: kyivcity.gov.ua)

Между тем котов можно либо регистрировать, либо нет - по желанию владельца.

"Прежде всего это - вопрос безопасности, ведь в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой", - объяснил эксперт.

Он отметил также, что актуальная информация о количестве домашних животных в городе:

  • позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры;
  • будет способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм.

Как зарегистрировать животное в столичном ЦНАПе

С 12 мая 2025 года для того, чтобы зарегистрировать животное в Киеве, владельцу необходимо будет:

  • обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг;
  • подать заполненную форму №1 (которая предоставляется непосредственно в ЦНАПе);
  • подать квитанцию об оплате услуги.

"После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на питомца", - подытожил Сабуров.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оформить официальный ветпаспорт для животного и что для этого нужно.

Читайте также, как в Украине могут изменить правила перевозки домашних животных.

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