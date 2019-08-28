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Коломойський пропонує зняти з Росії частину санкцій

Новини » Політика    28.08.2019 - 11:35
Коломойський пропонує зняти з Росії частину санкцій
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

За його словами, для України "це вигідна переговорна позиція"

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що Україна може запропонувати РФ зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу. Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.Нет".

За його словами, для України "це вигідна переговорна позиція".

"Тому я вважаю, що ми можемо запропонувати їм зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу, для нас це вигідна переговорна позиція. Треба повертати Донбас зараз. Ну, а потім пройде кілька років, Росія нестійка, там завжди можлива раптова зміна влади, і ми візьмемо своє, якщо підготуємося. Якщо ми відпрацюємо механізм поступок - наша земля в обмін на санкції, значить це працює, і ми в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і по Криму", - сказав він.

Також олігарх вважає, що є три умови, за яких з РФ можуть зняти санкції по Донбасу.

"Три умови: коли на Донбасі настане мир - це раз, коли Росія виведе свої війська - це два, коли ми відновимо контроль України над державним кордоном - це три. Після виконання умов санкції знімаються", - заявив він.

Коломойський каже, що західні партнери України хочуть хоча б частково ці санкції зняти.

"Особливо важко доводити, коли наші західні партнери бачать, що ми самі не рухаємо процес врегулювання. Наша активна ініціатива серйозно посилює наш авторитет на Заході, ми створюємо ті самі правила, що Росія буде змушена виконувати. Якщо Путін відмовиться від світу - вся відповідальність на ньому", - додав він.

Нагадаємо, 21 червня у зв'язку з недотриманням умов мінських угод на Донбасі Європейський союз вирішив продовжити ще на пів року секторальні економічні санкції проти Росії.

Раніше посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти Російської Федерації анексію Криму і Севастополя.

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