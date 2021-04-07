Зняття відповідальності з виробників вакцин: закон поширюється не на всі препарати
Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що закон про зняття відповідальності з виробників вакцин від коронавірусу поширюється не на всі препарати. Він поширюється лише на вакцини для екстреного застосування.
Радуцький підкреслив, що цей документ розблокує поставку в Україну вакцини.
"Це вимога виробників, і багато країн прийняли такі ж закони, коли держава бере на себе відповідальність. Ми до цього закону, який був розроблений Кабміном, додали, що протягом місяця уряд повинен створити компенсаційний фонд. Мінфін і МОЗ розрахують потреби в обсязі коштів в цьому фонді на основі статистики ускладнень", - зазначив парламентар.
Він підкреслив, що в Україні немає жодного доведеного випадку смерті від вакцини.
"В Україні понад 200 тисяч вакцинованих, і на цю кількість до 700 повідомлень про побічні явища: підвищення температури або алергічної реакції", - розповів Радуцький.
Глава комітету пояснив, що країна не могла обійтися без прийняття відповідного закону.
"Якби ми могли обійтися без цього закону й отримати вакцину, то ми б не брали цей закон. До речі, цей закон не діє на вакцини, які пройшли третю клінічну стадію і зареєстровані для звичайного використання, він тільки для вакцин для екстреного застосування. На вакцини для звичайного використання поширюється відповідальність виробника", - запевнив нардеп.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Радуцький розповів, що в нашу країну відмовлялися поставляти вакцину від коронавірусу за програмою COVAX без зняття відповідальності з виробників.
Нагадаємо, даний закон Верховна рада схвалила в середині березня. Він набрав чинності в кінці березня.
Також РБК-Україна писало, що в Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від використання вакцин.