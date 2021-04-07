Снятие ответственности с производителей вакцин: закон распространяется не на все препараты
Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что закон о снятии ответственности с производителей вакцин от коронавируса распространяется не на все препараты. Он распространяется только на вакцины для экстренного применения.
Радуцкий подчеркнул, что этот документ разблокирует поставку в Украину вакцины.
"Это требование производителей, и многие страны приняли такие же законы, когда государство берет на себя ответственность. Мы к этому закону, который был разработан Кабмином, добавили, что в течение месяца правительство должно создать компенсационный фонд. Минфин и Минздрав рассчитают потребности в объеме средств в этом фонде на основе статистики осложнений", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что в Украине нет ни одного доказанного случая смерти от вакцины.
"В Украине более 200 тысяч вакцинированных, и на это количество до 700 сообщений о побочных явлениях: повышение температуры или аллергической реакции", - рассказал Радуцкий.
Глава комитета пояснил, что страна не могла обойтись без принятия соответствующего закона.
"Если бы мы могли обойтись без этого закона и получить вакцину, то мы бы не брали этот закон. Кстати, этот закон не действует на вакцины, которые прошли третью клиническую стадию и зарегистрированы для обычного использования, он только для вакцин для экстренного применения. На вакцины для обычного использования распространяется ответственность производителя", - заверил нардеп.
Ранее в интервью РБК-Украина Радуцкий рассказал, что в нашу страну отказывались поставлять вакцину от коронавируса по программе COVAX без снятия ответственности с производителей.
Напомним, данный закон Верховная рада одобрила в середине марта. Он вступил в силу в конце марта.
Также РБК-Украина писало, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин.