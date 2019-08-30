Зняття депутатської недоторканності приймуть 3 вересня

Верховна Рада проголосує за зняття депутатської недоторканності 3 вересня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Депутат вважає, що для ухвалення недоторканності вдасться набрати 300 голосів, щоб ухвалити закон у першому читанні.

Він додав, що ніхто не очікував такого швидкого зняття з депутатів недоторканності, як він прогнозує.

"Щодо Европейської солідарності, я думаю, вони просто в розпачі. Ніхто не чекав, що закон про депутатську недоторканність так швидко ухвалять у першому читанні. Я думаю, що 3 вересня ми можемо чекати, що депутати, включно зі мною, будуть просто звичайні люди. Нам потрібно буде мати 300 голосів. Наша фракція - це 254. Можливо, якщо суд по Рудику ухвалить рішення в нашу сторону, буде 255", - заявив Арахамія.

Він додав, що 45 голосів треба буде добирати з інших політичних сил.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів. Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року

