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Ясно і до +11 тепла: сьогодні в Україні покращиться погода

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 13 березня, в Україні суттєво покращиться погода. Практично на всій території країни, крім півдня, буде сухо, температура повітря підніметься місцями до +11 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз в областях

Опади у вигляді денного дощу очікуються лише в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях. На решті території країни буде сухо, на сході збережеться хмарна погода.

Температура повітря у східних областях буде коливатись від +1 до +5 вдень, вночі -3-8 градусів. У центрі країни повітря прогріється до +5+8 градусів вдень, у Полтавській області 0+2, вночі -4+1. На півночі країни буде +2+7 тепла вдень, вночі термометри покажуть -6+1. У західних регіонах очікується потепління до +6+10 градусів, у Чернівецькій області +9+11, у Хмельницькій +4+6, вночі -1+2 градуси. На півдні стовпчики термометра коливатиметься від +5 до +9 градусів, вночі -2+1.

Прогноз в Києві

у столиці В суботу буде хмарно, без опадів. Температура повітря буде в межах +6+8 градусів вдень, -1+1 вночі.

Нагадаємо, вчора Київ накрили сильні снігопади. Через негоду обмежили в'їзд у столицю для вантажівок.

Також РБК-Україна писало, що з суботи в Україну прийде потепління. Воно триватиме до 16 березня, після чого очікується погіршення погоди.

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