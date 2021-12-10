Знизила ризик інфікування на 73%: в США успішно випробували вакцину від ВІЛ на тваринах

Американські вчені заявили про успішне випробування мРНК вакцини від ВІЛу на тваринах. Її щепили мишам та макакам.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nature Medicine.
Розробкою мРНК-вакцини займалися науковці Національного інституту алергії та інфекційних захворювань. Протягом 60 тижнів вчені спостерігали за групами тварин та виробленням антитіл після введення їм вакцини.
Згідно з результатами випробувань препарат знизив ризик інфікування вірусом імунодефіциту на 79%.
Наступні ж випробування допоможуть краще дослідити потенціал застосування вакцини у людей.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що в Японії вченим вдалося вбити ВІЛ в організмі мавпи.