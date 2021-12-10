RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Знизила ризик інфікування на 73%: в США успішно випробували вакцину від ВІЛ на тваринах

Автор: Сергій Пишкін

Американські вчені заявили про успішне випробування мРНК вакцини від ВІЛу на тваринах. Її щепили мишам та макакам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Nature Medicine.

Розробкою мРНК-вакцини займалися науковці Національного інституту алергії та інфекційних захворювань. Протягом 60 тижнів вчені спостерігали за групами тварин та виробленням антитіл після введення їм вакцини.

Згідно з результатами випробувань препарат знизив ризик інфікування вірусом імунодефіциту на 79%.

Наступні ж випробування допоможуть краще дослідити потенціал застосування вакцини у людей.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що в Японії вченим вдалося вбити ВІЛ в організмі мавпи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВИЧ