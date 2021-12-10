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Снизила риск заражения на 73%: в США успешно испытали вакцину от ВИЧ на животных

Автор: Сергей Пышкин

Американские ученые заявили об успешном испытании мРНК вакцины от ВИЧ на животных. Ее прививали мышам и макакам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nature Medicine.

Разработкой мРНК-вакцины занимались ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. В течение 60 недель ученые наблюдали за группами животных и выработкой антител после введения им вакцины.

Согласно результатам испытаний препарат снизил риск инфицирования вирусом иммунодефицита на 79%.

Следующие испытания помогут лучше исследовать потенциал применения вакцины у людей.

Напомним, РБК-Украина также писало и о том, что в Японии учёным удалось убить ВИЧ в организме обезьяны.

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Соединенные Штаты АмерикиВИЧ