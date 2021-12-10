Снизила риск заражения на 73%: в США успешно испытали вакцину от ВИЧ на животных

Американские ученые заявили об успешном испытании мРНК вакцины от ВИЧ на животных. Ее прививали мышам и макакам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Nature Medicine.
Разработкой мРНК-вакцины занимались ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. В течение 60 недель ученые наблюдали за группами животных и выработкой антител после введения им вакцины.
Согласно результатам испытаний препарат снизил риск инфицирования вирусом иммунодефицита на 79%.
Следующие испытания помогут лучше исследовать потенциал применения вакцины у людей.
Напомним, РБК-Украина также писало и о том, что в Японии учёным удалось убить ВИЧ в организме обезьяны.