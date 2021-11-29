У Японії вченим вдалося вакциною вбити ВІЛ в організмі мавпи

Група японських дослідників заявила про ефективність вакцини, яку вони розробляють, аби допомагати ВІЛ-інфікованих. Препарат успішно ліквідував вірус у мавпи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK .

Під час дослідження, вчені з Японського національного інституту біомедичних інновацій, здоров'я та харчування ввели оброблений ВІЛ мавпам, яких напередодні вакцинували новим препаратом.

Зазначається, що внаслідок експерименту заразилися чотири із семи мавп, однак через деякий час вірус перестав виявлятися в їх організму.

Вчені вважають, що саме імунна реакція, що була стимульована вакциною - знешкодила вірус. Дослідники розраховують розпочати клінічні випробування за участю людей вже через п’ять років.