Зниження після зростання: що відбувається з курсом долара 22 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 травня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 29,40 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,65 (26,64 - 21 травня), продажу - 26,92 (26,93 - 21 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,91 (28,93 - 21 травня), продажу - 29,40 (29,44 - 21 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,25 (3,25 - 21 травня), продажу 3,72 (3,72 - 21 травня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 22 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,75 гривень за долар, курс купівлі до 26,73 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 18 копійок до 29,19 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 травня довідковий курс на рівні 26,74 грн/долар, знизивши його порівняно з 21 травня (26,78 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,75 - 26,90 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, банкіри прогнозують, що в найближчий місяць курс долара буде близький до нинішнього рівня 26,50 гривень за долар, плюс/мінус 50 копійок.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влади України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млрд доларів. Програма розрахована на 18 місяців.