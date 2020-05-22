Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знаходиться вище рівня 26,70 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,75 гривень за долар, курс купівлі до 26,73 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 18 копійок до 29,19 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,7300 - 26,7500 грн/долар, євро 29,1757 - 29,1949 грн/євро, російський рубль 0,3722 - 0,3727 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7300 26,7500 EUR/UAH 29,1757 29,1949 RUB/UAH 0,3722 0,3727

Нагадаємо, 21 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7000 - 26,7400 грн/долар, євро 29,3326 - 29,3765 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3780 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 травня встановлено на такому рівні: 26,7699 гривень за 1 долар (+0,1845 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 26,5854 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, банкіри прогнозують, що в найближчий місяць курс долара буде близький до нинішнього рівня 26,50 гривень за долар, плюс/мінус 50 копійок.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влади України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млрд доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Автор: Олександр Білоус