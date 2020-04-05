Зниження рейтингу "ДТЕК-Енерго" не вплине на бізнес компанії, - експерт

Зниження рейтингу компанії "ДТЕК-Енерго" не відіб'ється негативно на діяльності компанії, вона зможе домовитися про реструктуризацію своїх боргів. Про це в коментарі журналістам заявив фінансовий експерт Станіслав Дубко, коментуючи зниження агентством Fitch Ratings рейтингу компанії, передає РБК-Україна.

"Зараз, при сприятливому збігу обставин, компанія зможе домовитися про реструктуризацію. Тобто, це не означає якісь незворотні наслідки для діяльності цієї компанії. Бізнес може продовжитися, і в тому числі при наявності невирішених питань по боргах", - сказав Дубко.

За словами експерта, в умовах кризи багато компаній виявлялися нездатними виплатити зовнішні борги та домовлялися про реструктуризацію, що є звичайною практикою у світовому бізнесі.

"Такі ситуації бувають, вони й в історії України були, і не так давно. Якщо згадати 2014-2015 роки, багато українських компаній в той момент, як і сама Україна як держава допустила теж збій в обслуговуванні своїх зовнішніх боргів. Точно так само проводилася реструктуризація. Це теж було в нашій рейтинговій історії. І точно так само потім, коли все-таки всі домовленості були досягнуті. Тому як Україна, так і цілий ряд емітентів, більшість, я б навіть сказав, емітентів, які були на той момент позичальниками на зовнішньому ринку, допустили теж заборгованості. Включаючи державні компанії, такі як "Укрзалізниця". Тобто, вони всі проходили через реструктуризацію боргів", - підкреслив Дубко.

Раніше директор рейтингового агентства "Євро-Рейтинг" Григорій Перерва заявив, що ураховуючи спад в українській економіці, у найближчі місяці рейтинги більшості вітчизняних компаній будуть знижені, "ДТЕК Енерго" є лише першою з них. Крім того, він підкреслив, що у випадку зниження рейтингу України автоматично будуть переглянуті рейтинги всіх вітчизняних компаній.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings повідомило про зниження довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) компанії DTEK Energy B. V. з "B-" до "C"; пріоритетного незабезпеченого рейтингу єврооблігацій ДТЕК - до "C" з рейтингом відновлення "RR5".