"ДТЕК Енерго" почав реструктуризації позик через кризу в енергетиці та економіці

Ілюстративне фото (dtek.com)

У компанії відзначили, що зниження кредитних рейтингів - це очікувана реакція

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) DTEK Energy B. V. ("ДТЕК Енерго") з "C" до "RD". Про це зазначено у повідомленні агентства, передає РБК-Україна.

Агентство нагадало, що "ДТЕК Енерго" попередив про невиплату відсотків за банківськими кредитами та єврооблігаціями, термін яких припадав на 31 березня-1 квітня, у зв'язку з розробкою пропозиції про реструктуризацію боргу.

"Завершена реструктуризація призведе до підвищення рейтингу до рівня, що відображає структуру капіталу компанії після реструктуризації й бізнес-ризики", - зазначає Fitch.

Агентство відзначило, що на кінець 2019 року грошова позиція "ДТЕК Енерго" становила 0,3 млрд грн на відсутність доступних невикористаних кредитних ліній, тоді як короткострокова заборгованість становила 2,1 млрд грн. Fitch очікує, що в 2020 році компанія буде мати негативний вільний грошовий потік (FCF) на тлі ослаблення показників, що збільшить потреби у фінансуванні.

"ДТЕК Енерго" в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявили, що зниження кредитних рейтингів - це очікувана реакція. "ДТЕК Енерго" призупинив виплати купона за єврооблігаціями й відсотків по банківському боргу, щоб мінімізувати негативні економічні наслідки системної кризи в українській енергетиці та загального економічного спаду в Україні", - нагадали в компанії.

"ДТЕК Енерго" вказало, що почало переговори з кредиторами про реструктуризацію позик і готує пропозицію щодо введення standstill.

"Ми хочемо перейти на нові умови обслуговування, щоб знизити економічне навантаження на компанію і продовжити розвиток підприємств", - підкреслив "ДТЕК Енерго".

В компанії зазначають, що необхідність реструктуризації викликана тим, що Україна не завершила реформу ринку електроенергії, яка була розпочата торік.

"Ми бачимо, що сьогодні триває спад в українській енергетиці та негативна ситуація посилюється загальним падінням економіки. За нашими оцінками, внаслідок карантину буде знижено споживання електроенергії в країні, відповідно, автоматично відбудеться зниження обсягів виробництва електроенергії та рівня платежів", - пояснили в компанії.

При цьому в "ДТЕК Енерго" додали, що торік виробництво теплової генерації обмежувалася імпортними поставками електроенергії з РФ і Білорусі, і це призвело до того, що ТЕС змушені були працювати на мінімальному навантаженні, знижуючи днем виробництво електроенергії практично до повної зупинки. Як наслідок, в Україні сформувався профіцит енергетичного вугілля, який ДТЕК оцінює на рівні 2-3 млн тонн у 2020 році.

Компанія також нагадала, що у зв'язку з кризою в галузі була змушена прийняти рішення про призупинення роботи "ДТЕК Добропіллявугілля", шахти "Білозерська" і ЦЗФ "Жовтнева" з 1 квітня 2020 року, оскільки відсутній попит на українське вугілля. Персонал виводиться у простої з оплатою згідно з колективним договором. Під час простою буде тривати технічне обслуговування шахт і фабрики, що дозволить оперативно відновити роботу підприємств.

"Ситуація в тепловій генерації складна не тільки з точки зору обсягів виробництва, але і з точки зору цін у зв'язку з непродуманими регуляторними рішеннями по "прайс-кепам" і відсутністю контролю за маніпуляціями у біржових сегментах ринку електроенергії", - зазначили в "ДТЕК Енерго".

Компанія нагадала, що вже має досвід з проведення реструктуризації позик, необхідність якої була викликана зовнішніми геополітичними та макроекономічними факторами. "При цьому нам вдалося зберегти свою присутність на міжнародних фінансових ринках. Впевнені, що наша експертиза й успішний досвід додасть впевненості кредитором вести конструктивний діалог з реструктуризації, який завершиться взаємовигідними угодами", - підкреслюється в коментарі "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, раніше компанія "ДТЕК-Енерго" повідомила, що в рамках заходів щодо мінімізації негативних економічних наслідків кризи призупиняє виплати купона за єврооблігаціями та відсотків по банківському боргу, а також готує компромісний варіант виплат.

Інвестаналітик Сергій Фурса вважає, що "ДТЕК-Енерго" вдасться успішно домовитися про реструктуризацію боргу, він також підкреслив, що спроба компаній домовитися про реструктуризацію є звичайною практикою у світовому бізнесі.