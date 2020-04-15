Зниження портових зборів стало б кроком уряду назустріч промисловості, - Федерація металургів

Зниження портових зборів допоможе українським експортерам втримати свої позиції на світових ринках в умовах кризи. Про це заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Україна.

Голова Федерації металургів зазначив, що нині значно знизився попит на продукцію гірничо-металургійного комплексу, і галузі потрібна підтримка з боку влади. На його думку, таким кроком може стати зниження портових зборів, що дозволить металургійним підприємствам конкурувати на світових ринках в нинішніх кризових умовах.

"У нас значно зменшився попит на світових ринках на продукцію ГМК. Це і металопрокат, і залізорудна сировина. Сьогодні портові збори, вони є найвищими, мабуть, у світі. Ми пропонуємо на першому етапі хоча б відсотків на 20-30 їх зменшити. Це було б кроком уряду назустріч промисловості", - сказав Біленький.

Він також вважає, що портові збори потрібно буде знижувати й надалі до рівня, конкурентного з портами інших країн.

"20% - це на першому етапі, потім буде другий етап, на якому ще можна буде зменшити. Також потрібно зменшити вартість послуг з лоцманського проведення суден. Їх можна зменшити, за нашими підрахунками, приблизно на 40%. І таким чином ми отримаємо портові збори та вартість послуг з лоцманського проведення суден, конкурентні з іншими портами", - пояснив Біленький.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України та керівництва міністерства інфраструктури з проханням знизити на 20% розміри портових зборів в Україні до рівня порівнянних закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Крім того, генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт заявив, що зниження портових зборів зменшить вартість продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу і підвищить конкурентоспроможність українського експорту.