Зниження портових зборів активізує експорт, - Союз хіміків

Портові збори в Україні у 2-3 рази вище, ніж у сусідніх країнах, їх потрібно знижувати. Про це в коментарі журналістам заявив президент Союзу хіміків України Олексій Голубєв, передає РБК-Україна.

"Якщо для інших країн це (зниження портових зборів, - ред.) актуально, то для нас, як завжди, подвійно. Тому що у нас все у 2-3 рази дорожче. Ви знаєте, що портові збори в Констанці нижче у 2 з гаком рази, ніж у нас в портах Одеси", - сказав Голубєв.

Він також зазначив, що зниження портових зборів здатне активізувати експорт, зокрема підприємств хімічної галузі.

"Будь-яке зниження дозволить більше продукції експортувати", - сказав Голубєв.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України та керівництва міністерства інфраструктури з проханням знизити на 20% розміри портових зборів в Україні до рівня порівнянних закордонних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов заявив, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.

Своєю чергою екс-міністр промполітики Валерій Мазур відзначив необхідність надати зараз пріоритет в обслуговуванні на залізницях і в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.