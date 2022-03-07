Знижує захист міст: українців закликали не знімати і не публікувати роботу ППО

Українців закликали не знімати і не публікувати фото і відео роботи протиповітряної оборони (ППО) країни. Це демаскує місця розташування систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв'язку .

"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому Назустріч ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя і вдома", - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначили в Держспецзв'язку, ефективна протиповітряна оборона - це коли ворог про неї не знає і не має уявлення, звідки йому "прилетить". Тому українцям не слід публікувати фото і відео таких "салютів".

Всі відео польоту і попадання ракет демаскують системи ППО. "Не публікуйте відео це знижує захист наших міст, отже, веде до смерті близьких і друзів", - пояснили у відомстві.