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В Снигиревке вводят комендантский час: сколько будет длиться

Фото: в Снигиревке вводят комендантский час (t.me/UA_National_Police)
Автор: Руслан Гаращенко

В освобожденной Снигиревке Николаевской области с 21 ноября вводят комендантский час. Он будет длиться с 18:00 до 07:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации города Ивана Кухта.

"Согласно моему распоряжению на территории Снигиревского городского территориального общества введен комендантский час. Он будет действовать с 21 ноября 2022 года в населенных пунктах на территории общины с 18 часов 00 минут до 07 часов 00 минут", - говорится в сообщении.

Напомним, в освобожденном от российских оккупантов Херсоне 12 ноября ввели комендантский час. Он будет длиться с 17:00 до 8:00.

Как сообщалось, 10 ноября украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки (Николаевская область). Наши бойцы опубликовали видео из населенного пункта.

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Николаевская областьКомендантский час