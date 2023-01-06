В Снегиревке и окрестных селах отсутствует свет: в ГВА объяснили причину
В Снегиревке и окрестных селах отсутствует свет в Сочельник. Неизвестные срубили дерево и повредили электросеть.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Снегиревской городской военной администрации Ивана Кухты.
"Вблизи села Кобзарцы в лесополосе неизвестные срубили дерево и повредили электросеть. Что и стало причиной того, что Снигиревка и окрестные села в Сочельник остались без света", - пишет пресс-служба.
Аварийные бригады уже работают над поврежденной электросетью и делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ближайшее время в Киеве ожидается сильное похолодание. Вероятно, энергосистема не будет в состоянии покрыть потребление в полном объеме.
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