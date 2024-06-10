Обставила Свитолину. Костюк стала первой ракеткой Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

21-летняя украинка поднялась на 17-е место в классификации профессионалок. Она обошла сильнейшую отечественную теннисистку в истории Элину Свитолину, опустившуюся на 21-ю позицию.

Костюк обновила свой рекорд. До сих пор молодая спортсменка не была так высоко в рейтинге WTA. Более того, она показала второй результат в теннисной истории Украины. Свитолина осенью 2017 года находилась на третьей строчке классификации.

В первую сотню попали еще три украинки. На пять позиций вверх поднялась Даяна Ястремская (27-е место), а Ангелина Калинина пошла вверх на две ступени (46-е). Тем временем опытная Леся Цуренко потеряла 14 позиций и опустилась на 59-е место.

Безоговорочным лидером рейтинга WTA осталась Ига Свентек. Полячка набрала 11695 зачетных баллов. В свою очередь американка Кори Гауфф опередила Арину Соболенко из Беларуси в борьбе за вторую позицию. Сенсационная финалистка "Ролан Гарроса" Ясмине Паолини взлетела на 7-е место.