Без снега, но с дождем: прогноз погоды в Украине на 1 января

Погода в Украине 1 января будет местами с дождем. Но снега украинцам сегодня ждать не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями. В первый день года снега в Украине не будет. Днем на западе, севере и в Винницкой области умеренный дождь. На Закарпатье и в Карпатах сильные дожди, возможен мокрый снег.
На остальной территории страны без осадков. В центральных, южных областях ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно южный со скоростью 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха днем +2 +7 градусов, а на юге до +11. Температура ночью от +3 до -2 градусов.
В столице сегодня облачно с прояснениями, днем ожидается дождь. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.
Столбики термометров в Киеве покажут днем +4 +6, а ночью около нуля.
Напомним, в Киеве перед Новым годом обновлен температурный рекорд.
Также синоптики дали прогноз погоды на первый месяц 2024 года.
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