Снег и мороз: в каких областях Украины сегодня ждать зимней погоды

Погода в Украине сегодня, 20 ноября, будет прохладной. В части областей ожидается снег и мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня у западных, восточных, большинстве центральных и южных областей снег. Местами ожидаются дожди. Синоптики предупреждают, что на дорогах местами гололедица.

На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно северный, в западных областях - юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. На юге и востоке возможны порывы до 15-20 м/с.

Днем в Украине температура воздуха будет от -3 до +2 градусов. На Закарпатье, Прикарпатье и юге днем +2 +7 градусов.

Ночью столбики термометров покажут -1 -6 градусов, а на юге - около нуля.

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут около нуля, а ночью -2 -4 градуса.

Первый снег

В воскресенье, 19 ноября, Одессу накрыла непогода. В городе выпал первый снег, а из-за шквального ветра в Одессе был настоящий деревопад.

ДТЭК сообщил, что из-за непогоды в Одесской области без света остались 18 тысяч домов в 47 населенных пунктах.

Первый снег также выпал в Тернопольской и Львовской областях, а Карпаты в течение недели засыпает снегом.