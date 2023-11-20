ua en ru
Пн, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Снег и мороз: в каких областях Украины сегодня ждать зимней погоды

Украина, Понедельник 20 ноября 2023 07:00
UA EN RU
Снег и мороз: в каких областях Украины сегодня ждать зимней погоды Фото: в Украине сегодня снег и мороз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 20 ноября, будет прохладной. В части областей ожидается снег и мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня у западных, восточных, большинстве центральных и южных областей снег. Местами ожидаются дожди. Синоптики предупреждают, что на дорогах местами гололедица.

На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно северный, в западных областях - юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. На юге и востоке возможны порывы до 15-20 м/с.

Днем в Украине температура воздуха будет от -3 до +2 градусов. На Закарпатье, Прикарпатье и юге днем +2 +7 градусов.

Ночью столбики термометров покажут -1 -6 градусов, а на юге - около нуля.

Снег и мороз: в каких областях Украины сегодня ждать зимней погоды

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем покажут около нуля, а ночью -2 -4 градуса.

Снег и мороз: в каких областях Украины сегодня ждать зимней погоды

Первый снег

В воскресенье, 19 ноября, Одессу накрыла непогода. В городе выпал первый снег, а из-за шквального ветра в Одессе был настоящий деревопад.

ДТЭК сообщил, что из-за непогоды в Одесской области без света остались 18 тысяч домов в 47 населенных пунктах.

Первый снег также выпал в Тернопольской и Львовской областях, а Карпаты в течение недели засыпает снегом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода
NEWS
Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным
Предприниматель хотел дать взятку командующему ОСУВ "Одесса". Его задержали с поличным
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны