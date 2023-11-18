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Запад Украины засыпало снегом (фото, видео)

Украина, Суббота 18 ноября 2023 11:05
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Запад Украины засыпало снегом (фото, видео) Фото: запад Украины засыпало снегом 18 ноября (facebook.com/tsaruk.church)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на субботу, 18 ноября, на западе Украины выпал снег. В частности, первый снег уже встретили жители Львовской и Тернопольской областей.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: соцсети, Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Так, снег уже увидели жители Дрогобыча и Львова.

Кроме того, снег выпал и в Тернопольской области. В частноти, в сети показали фото снега на территории Почаевская Успенская лавра, что в Кременецком районе Тернопольской области.

Из-за непогоды, в частности, во Львовской области, на дороги выпустили больше 10 единиц техники. В частности, снег прямо сейчас чистят на Сходницком перевале.

"Этой ночью и утром дороги местного значения очищали 12 единиц техники, применили 72 тонны песчано-соляной смеси. На дорогах государственного значения задействовали 24 единицы техники, применили 96 тонн смеси", - рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, опубликовав видео с места.

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Вчера синоптики предупреждали о том. что 18 ноября самой сложной будет погода в западных областях Укрианы. Здесь сегодня ожидался мокрый снег с ветром. Спасатели в свою очередь, предупреждали о проблемах на дорогах из-за гололеда и снега.

Напомним, уже с 19 по 23 ноября ожидается сильное похолодание. Кое-где температура будет опускаться до -14 градусов. Кроме того, есть высокая вероятность снега во многих областях.

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