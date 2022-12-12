Снег, дождь и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Во вторник, 13 декабря, в большинстве регионов Украины прогнозируют снег, а кое-где - умеренные дожди. Украинцев предупреждают о гололеде на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Ночью в большинстве западных областей прогнозируется небольшой снег, в южной части - умеренный дождь, местами с мокрым снегом. На востоке Украины умеренные дожди, а на остальной территории без существенных осадков.

Днем в Украине, кроме западной части, прогнозируется снег и мокрый снег, на юго-востоке - дождь, в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях значительные осадки, налипание мокрого снега.

На дорогах Украины, кроме юго-востока, гололедица.

Температура в течение суток ожидается на уровне 1-6 градусов мороза, в Карпатах - 5-10 градусов мороза, в южных, восточных и Днепропетровской областях - 0-5 градусов тепла, днем в Крыму - до 8 градусов тепла.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных областях порывы 15-20 м/с.

РБК-Украина сообщало, что Киев засыпает снегом, водителей просили не выезжать без надобности.

Напомним, вчера из-за непогоды во Львове упало 119 деревьев, они повредили 10 автомобилей.

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