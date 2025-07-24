Завтрак, обед или ужин? Вот какой прием пищи должен быть самым сытным

Как правильно питаться

Время приема пищи очень индивидуально. Не все придерживаются стандартной диеты из трех приемов пищи: завтрак в 9 утра, обед около полудня и ужин между 17:00 и 20:00.

Время и размер еды имеют значение - даже появилась целая отрасль, посвященная изучению того, как это влияет на здоровье.

Хрононутриция - это наука о том, как взаимодействуют время приема пищи, 24-часовые внутренние часы организма (они же циркадный ритм) и метаболизм.

Доктор философии и диетолог Коллин Попп рассказал, когда вы едите и сколько может повлиять на уровень энергии, метаболизм, вес и уровень сахара в крови.

Каким должен быть ваш самый большой прием пищи за день

Эксперт советует стараться потреблять большую часть своих калорий в первой половине дня. В идеале, завтрак или обед должны быть самыми большими приемами пищи с точки зрения калорийности.

Если у вас маленький завтрак, попробуйте пообедать щедро и поужинать с меньшей порцией.

Даже если вы предпочитаете многоразовый прием пищи в течение дня вместо трех основных, то цель состоит в том, чтобы перенести потребление калорий на раньше и избегать слишком позднего ужина.

Преимущества сытного завтрака или обеда

Потребление калорий в начале дня может помочь улучшить уровень энергии днем, улучшить метаболизм и помочь контролировать уровень сахара в крови.

Наш метаболизм - это процесс, с помощью которого организм расщепляет пищу и использует в качестве энергии.

"Если бы я дал вам одинаковую пищу в 8:00 утра и 20:00 вечера, ваш организм отреагировал бы по-разному", - добавил эксперт.

В частности, утром у человека, как правило, более активный метаболический процесс, поэтому организм тратит больше энергии на расщепление пищи.

Потребление большей части калорий в дневное время, а не ночью, лучше согласуется с циркадным ритмом нашего организма, который регулирует сон.

Недостатки сытного ужина

Сытный ужин сам по себе не вреден для здоровья, но постоянное потребление большого количества калорий во второй половине дня может иметь потенциальные недостатки, даже если вы питаетесь здорово.

Это может нарушать сон и ухудшать несварение желудка, негативно влиять на уровень сахара в крови и способствовать увеличению веса.

Исследования показывают, что потребление большей части калорий позже днем связано с ухудшенной толерантностью к глюкозе. Люди с преддиабетом или диабетом 2 типа могут иметь более высокий уровень сахара в крови утром после плотного ужина.

Как распределить время на потребление белков, углеводов и жиров

Белок

Белок помогает наращивать мышцы и сохраняет чувство сытости, что может помочь в контроле веса.

Лучше всего равномерно распределять белок в течение дня. На завтра он может увеличить чувство сытости в течение дня и помочь контролировать уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.

Углеводы

Углеводы являются основным источником энергии для организма. Рекомендует стараться есть больше углеводов утром или днем, особенно если у вас активный образ жизни.

Вместо этого выбирайте здоровые сложные углеводы, которые дольше перевариваются, такие как картофель, овес, коричневый рис, бананы и нут.

Жиры

Жиры обеспечивают длительную энергию, помогают организму усваивать витамины и поддерживают здоровье мозга. Они должны составлять 20-35% вашей ежедневной калорийности, но не все жиры одинаковы. Стоит выбирать больше полезных для сердца ненасыщенных.

Если вы не можете позавтракать или плотно пообедать, то стоит перенести ужин на раньше. Если вы всегда ужинаете в 20:00, попробуйте ужинать в 17:00-18:00.