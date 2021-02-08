Через негоду в Україні існує небезпека надзвичайних подій
Сьогодні, 8 лютого, у більшості областей України очікується погіршення погодних умов. Вони можуть призвести до виникнення надзвичайних подій.
"У зв'язку з прогнозованим ускладненням погодних умов, - випадінням значного снігу, снігу з дощем, налипанням мокрого снігу, ожеледдю й ожеледицею на дорогах, - існує небезпека виникнення надзвичайних подій, характерних для цього періоду", - йдеться у повідомленні відомства.
Зокрема вони можуть бути у західних, північних, центральних та південних регіонах України.
У відомстві зазначають, що рятувальники готові до реагування на надзвичайні події, пов'язані з негодою.
Нагадаємо, 8 лютого, у більшості областей України очікуються снігопади та сильні морози. У Закарпатській та південних областях синоптики сьогодні прогнозують значні дощі.
Крім того, через негоду українцям радили сьогодні не виходити з будинків без нагальної потреби.
Додамо, сьогодні Київ може обмежити в'їзд вантажівок через негоду. Це потрібно для того, щоб мінімізувати виникнення заторів.