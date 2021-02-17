Снігопади в Україні: обмеження на фури діють в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області продовжують діяти обмеження на вантажівки на автодорозі Р-24 Татарів-Кам`янець-Подільський (ділянка м. Коломия - м. Городенка). Такі заходи пов'язані з необхідністю забезпечити роботу снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на інформацію Укравтодору.

На в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Рятувальники відзвітувались, що у Хмельницькій, Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях за минулу добу загалом розчистили 110 км доріг.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 лютого обмеження на рух транспорту, запроваджене через снігопади, зняла Рівненська область.

Нагадаємо, сьогодні вранці через снігопади в трьох областях залишався обмеженим рух на дорогах.

Сьогодні, 17 лютого, західні і деякі центральні регіони України накриють снігопади. Температура повітря в Україні вдень коливатиметься від -11 до +1, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -23.

Згідно з прогнозами українських синоптиків, погода в Україні в найближчі дні буде морозною. Зокрема, завтра на заході та місцями на півночі і в центрі країни очікуються снігопади, вночі стовпчики термометрів опустяться до -22.