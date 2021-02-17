ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Снігопади в Україні: обмеження на фури діють в Івано-Франківській області

Новость на русском → Україна, Середа 17 лютого 2021 09:39
Снігопади в Україні: обмеження на фури діють в Івано-Франківській області Фото: снігоприбиральна техніка на дорозі (Укравтодор)
Автор: РБК-Україна

В Івано-Франківській області продовжують діяти обмеження на вантажівки на автодорозі Р-24 Татарів-Кам`янець-Подільський (ділянка м. Коломия - м. Городенка). Такі заходи пов'язані з необхідністю забезпечити роботу снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на інформацію Укравтодору.

Рятувальники відзвітувались, що у Хмельницькій, Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях за минулу добу загалом розчистили 110 км доріг.

На в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 лютого обмеження на рух транспорту, запроваджене через снігопади, зняла Рівненська область.

Нагадаємо, сьогодні вранці через снігопади в трьох областях залишався обмеженим рух на дорогах.

Сьогодні, 17 лютого, західні і деякі центральні регіони України накриють снігопади. Температура повітря в Україні вдень коливатиметься від -11 до +1, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -23.

Згідно з прогнозами українських синоптиків, погода в Україні в найближчі дні буде морозною. Зокрема, завтра на заході та місцями на півночі і в центрі країни очікуються снігопади, вночі стовпчики термометрів опустяться до -22.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Погода
NEWS
Адаптивний карантин 2.0. Як і коли Україну будуть ділити на зони: що заборонять
Адаптивний карантин 2.0. Як і коли Україну будуть ділити на зони: що заборонять
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами