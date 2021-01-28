Снігопад, дощ та заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

У четвер, 28 січня, Україну вкриють снігопади та дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +8, а вночі стовпчики термометрів у деяких регіонах опустяться до -5.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на заході та півночі України, а також у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївський та Одеській областях буде йти сніг. У всіх інших східних та південних регіонах дощитиме.

У західних областях температура повітря вдень очікується від -3 до +1, а вночі вона буде в межах -5 -2.

У центральних та північних областях температура повітря вдень становитиме від -3 до +6, а вночі стовпчики термометрів покажуть -3 +1.

У південних та східних регіонах температура повітря коливатиметься від -3 до +8, а вночі вона буде від -3 до +6.

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні буде йти сніг. Температура повітря вдень очікується від -3 до 0, а вночі від -4 до 0.

Нагадаємо, в Одеській та Миколаївській областях напередодні було оголошено червоний рівень небезпеки через різке похолодання.

Також РБК-Україна писало, що Одесу вже засипало снігом.