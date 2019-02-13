Снігопад в Україні частково обмежив рух у трьох областях

Обмеження спостерігаються у Київській, Вінницькій і Черкаській областях

По состоянию на утро 13 февраля снегопад в Украине частично ограничил движение в трех областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что умеренный снег наблюдается в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Снег с дождем продолжается в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Также сообщается, что трассы государственного значения в Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской и Закарпатской областях заснежены. В Ровенской, Одесской и Черновицкой областях на дорогах гололедица.

Кроме того, ограничили движение грузовиков в Киевской (трассы Н-01, Р-18 и Т-10-22), Винницкой (М-21) и Черкасской (Н-01) областях. Также осложнен выезд из Черновцов по трассе М-19, где в результате резкого понижения температуры во время дождя образовалась гололедица.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 13 февраля в шести областях Украины обесточены 188 населенных пунктов.

Отметим, по прогнозам синоптиков, в Карпатах сегодня сохранится значительная лавинная опасность.