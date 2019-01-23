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Снігопад у Києві: столичні аеропорти працюють у штатному режимі

Новини » Надзвичайні події    23.01.2019 - 11:58
Снігопад у Києві: столичні аеропорти працюють у штатному режимі
Ілюстративне фото (iev.aero)

Так, злітно-посадкові смуги в аеропортах чистять та поливають спецреагентами

Аеропорти "Бориспіль" і "Київ" (імені Сікорського) станом на ранок 23 січня 2019 року працюють у штатному режимі, незважаючи на ускладнення погодних умов та снігопад у столиці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УНІАН.

Так, відповідну інформацію повідомили у прес-службах аеропортів.

"Поки все за розкладом. Злітно-посадкову смугу чистять і поливають спецреагентами", - поінформували в аеропорту "Київ".

Про роботу у штатному режимі заявили і в аеропорту "Бориспіль".

"Ми працюємо в штатному режимі, розчищається перон і злітно-посадкова смуга, підтримується належний коефіцієнт зчеплення. Просимо в обов'язковому порядку пасажирів стежити за нашим онлайн табло", - зазначили у прес-службі аеропорту.

Нагадаємо, залізниця працює у штатному режимі. В "Укрзалізниці" запевнили, що ситуація з рухом пасажирських та вантажних поїздів повністю контролюється.

Як писало РБК-Україна, у Києві сьогодні, 23 січня, у зв'язку з ускладненням погодних умов, на маршрутах громадського транспорту через сніг і ожеледицю введено оперативне становище - слідування з відхиленням від графіка руху. КМДА також закликає водіїв у період погіршення погодних умов по можливості не користуватися особистими авто.

Додамо, станом на дев'яту годину ранку 23 січня через снігопад Київ практично зупинився в пробках.

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