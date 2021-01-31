Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на сьогодні

У найближчі дві доби, 31 січня - 1 лютого, в Україні часом опади у вигляді снігу та дощу. На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у неділю, 31 січня, подекуди очікується налипання мокрого снігу та ожеледь, на півночі країни випадатиме переважно сніг.

У західних областях температура повітря вдень буде коливатися від -1 до -3, а вночі вона буде від -2 до -5.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від -1 до -3, а вночі від -1 до -5.

У південних регіонах температура повітря становитиме від +1 до +4, а вночі вона буде в межах від -1 до +3.

У східних областях температура повітря становитиме від +3 до +5, а вночі вона буде в межах +1 до +4.

У Києві та області сьогодні буде йти сніг. Температура повітря вдень очікується від -1 до -3, а вночі від -1 до -5.

У неділю на північному сході, в понеділок, в Україні, крім заходу, місцями значні опади. У понеділок, 1 лютого, в Україні зниження температури на 3-5 градусів.

Нагадаємо, в Україні очікується погіршення погодних умов. У понеділок, 1 лютого, у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см).

Відзначимо, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.