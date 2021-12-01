Сніг і ДТП на дорогах: у Києві ввечері утворилися затори

Через сніг, що випав, і кілька ДТП у Києві на головних дорогах утворилися затори. Рух ускладнено на Набережному шосе, проспекті Бандери та ряді інших столичних магістралях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps .

Станом на 18:00 затори помічені в центрі Києва через перекритий рух Хрещатиком і кількома прилеглими вулицями.

Рух також ускладнено по вулиці Велика Житомирська, деяким ділянкам проспектів Перемоги і Бандери, бульвару Дружби народів і відрізкам ділянкам Окружної дороги. Затори помічено на північному, Дарницькому та мосту Патона.

На лівобережній частині серйозні затори утворилися на вулиці Братиславській і бульварі Перова, а також Броварському проспекті в районі станцій метро "Лісова" і "Лівобережна".