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Сніг і ДТП на дорогах: у Києві ввечері утворилися затори

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Київ, Середа 01 грудня 2021 18:10
Сніг і ДТП на дорогах: у Києві ввечері утворилися затори Фото: пробки в Києві утворилися ввечері 1 грудня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Через сніг, що випав, і кілька ДТП у Києві на головних дорогах утворилися затори. Рух ускладнено на Набережному шосе, проспекті Бандери та ряді інших столичних магістралях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Станом на 18:00 затори помічені в центрі Києва через перекритий рух Хрещатиком і кількома прилеглими вулицями.

Рух також ускладнено по вулиці Велика Житомирська, деяким ділянкам проспектів Перемоги і Бандери, бульвару Дружби народів і відрізкам ділянкам Окружної дороги. Затори помічено на північному, Дарницькому та мосту Патона.

На лівобережній частині серйозні затори утворилися на вулиці Братиславській і бульварі Перова, а також Броварському проспекті в районі станцій метро "Лісова" і "Лівобережна".

Сніг і ДТП на дорогах: у Києві ввечері утворилися затори

Нагадавши, вранці 1 грудня Київ накрило снігом, що ускладнило рух транспорту в столиці.

Зазначимо, синоптики попереджають, що у ніч на 2 грудня в Києві піде сніг, а на деяких ділянках столичних доріг утворюється ожеледь.

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