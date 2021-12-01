Київ вночі накриє мокрим снігом. На дорогах буде ожеледь
Вночі в Києві піде невеликий сніг. На деяких ділянках дороги буде ожеледь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"У Києві вночі 2 грудня очікується невеликий сніг, на деяких ділянках дороги буде ожеледь",- йдеться в повідомленні.
Синоптики прогнозують, що буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів.
"Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі -1-3, вдень +5+7", - уточнюють у відомстві.
При цьому в Департаменті муніципальної безпеки Києва закликають громадян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватися порад під час ожеледиці.
Поради водіям
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледиці на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.
Поради пішоходам
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть в колінах і ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледь-спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- будьте уважні і на тротуарі-автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.
- Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині - переходити дорогу тільки в певних місцях на дозволений сигнал світлофора.
"Також нагадуємо водіям, що в період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг і узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки. Автомобілі, що заважають дорожникам, евакуюють", - резюмується в повідомленні департаменту.
Нагадаємо, 2 грудня в Україні потеплішає у всіх регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +12 градусів тепла.
Нагадавши, у перший день зими Україну накрили снігопади в західних областях. Температура повітря на заході опустилася до 2+4 вдень, а вночі -1+1.