Снег и ДТП на дорогах: в Киеве вечером образовались пробки

Из-за выпавшего снега и нескольких ДТП в Киеве на главных дорогах образовались пробки. Движение затруднено на Набережном Шоссе, проспекте Бандеры и ряде других столичных магистралях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps .

По состоянию на 18:00 пробки замечены в центре Киева из-за перекрытого движения по Крещатику и нескольким прилегающим улицам.

Движение также затруднено по улице Большая Житомирская, некоторым участкам проспектов Победы и Бандеры, бульвару Дружбы Народов и отдельным отрезкам Окружной дороги. Пробки замечена на Северном, Дарницком и мосту Патона.

На левобережной части серьезные пробки образовались на улице Братиславской и бульваре Перова, а также Броварском проспекте в районе станций метро "Лесная" и "Левобережная".