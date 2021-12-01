ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Снег и ДТП на дорогах: в Киеве вечером образовались пробки

Новина українською →
Киев, Среда 01 декабря 2021 18:10
Снег и ДТП на дорогах: в Киеве вечером образовались пробки Фото: пробки в Киеве образовались вечером 1 декабря (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Из-за выпавшего снега и нескольких ДТП в Киеве на главных дорогах образовались пробки. Движение затруднено на Набережном Шоссе, проспекте Бандеры и ряде других столичных магистралях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

По состоянию на 18:00 пробки замечены в центре Киева из-за перекрытого движения по Крещатику и нескольким прилегающим улицам.

Движение также затруднено по улице Большая Житомирская, некоторым участкам проспектов Победы и Бандеры, бульвару Дружбы Народов и отдельным отрезкам Окружной дороги. Пробки замечена на Северном, Дарницком и мосту Патона.

На левобережной части серьезные пробки образовались на улице Братиславской и бульваре Перова, а также Броварском проспекте в районе станций метро "Лесная" и "Левобережная".

Снег и ДТП на дорогах: в Киеве вечером образовались пробки

Напомним, утром 1 декабря Киев накрыло снегом, что затруднило движение транспорта в столице.

Отметим, синоптики предупреждают, что в ночь на 2 декабря в Киеве пойдет снег, а на некоторых участках столичных дорог образуется гололед.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ДТП
NEWS
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде
DAILY
Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины