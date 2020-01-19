Сніг та дощі повернуться: прогноз на тиждень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Невеликі опади прогнозують 22 та 23 січня

Погода в Україні на початку наступного тижня відзначиться поверненням невеликого снігу та дощів, однак опади не затримаються на довго. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 20 січня

Тиждень розпочнеться з прохолодної та малохмарної погоди на всій території. Місцями температура повітря вдень опуститься до -1 градуса, на решті території від +1 до +3. Вночі прогнозують температура до -2...-5 градусів. Вранці можливий туман.

Прогноз на 21 січня

У вівторок синоптична ситуація покращиться. Вдень температура повітря на заході та півдні підніметься до -5 градусів, на решті території від 0 до +2. Вдень морозу не варто очікувати. Вночі термометри покажуть від +2 до -3 градусів.

Прогноз на 22 січня

У середу синоптики прогнозують повернення опадів. Невеликий сніг з дощем прогнозуються на більшості території, крім південних та Запорізької областей. Температура повітря вдень на сході та півночі коливатиметься від 0 до +2, на решті території термометри покажуть до +3...+5. Вночі очікується похолодання до 0...-2 градусів.

Прогноз на 23 січня

У четвер невеликий сніг накриє всю територію України. Вдень у центральних, східних та північних областях похолодає до -1 градуса. На заході та півдні прогнозують від +2 до +4 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від +1 до -2 градусів.

Прогноз на 24 січня

Ближче до кінця тижня погода в Україні знову покращиться, опади відступлять. Прогнозують малохмарну та прохолодну погоду з денною температурою до -2 градусів. Однак, вночі температура повітря суттєво знизиться у східних областях, де очікується до -6...-8 градусів. На решті території вночі прогнозують від -3 до -5.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Канаді у суботу, 18 січня, випала рекордна кількість снігу. У результаті шторму висота снігового покриву досягла 3 метрів. У містах на острові Ньюфаундленд було введено режим надзвичайного стану.