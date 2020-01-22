Сніг з дощем та +4: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні погода в Україні погіршиться, йде сніг з дощем, а температура повітря коливатиметься від +2 до +5. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході сьогодні йде сніг з дощем. Вдень +2+4, а вночі -1-2. У північних областях така ж погода, тільки вночі буде 0+2.

У центральних та східних областях йде сніг з дощем. Вдень температура повітря складе +1+3, а вночі -1+1.

Тільки у південних та Запорізькій областях сьогодні мінлива хмарність. Вдень +2+6, а вночі 0+3.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сніг з дощем. Вдень температура повітря складе +2+4, а вночі +1+3.

Нагадаємо, вчора в Україні було оголошено штормове попередження. Погода була прохолодною, але без сніг та дощу.

Був місцями невеликий сніг Львівській та Донецькій областях, місцями туман в Херсонській області, на решті території було без істотних опадів. Також місцями була ожеледь у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.