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Сильні пориви вітру у західних та північних областях, у Києві та Київській області

Сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що сильні пориви вітру у західних та північних областях, у Києві та Київській області.

"За даними УкрГідрометцентру, 21 січня у західних та північних областях, у Києві та Київській області вдень пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у прес-службі "Укравтодору" повідомляють, що станом на 6 ранку місцями невеликий сніг Львівській та Донецькій областях, місцями туман в Херсонській області, на решті території без істотних опадів. Також місцями ожеледь у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

Температура повітря коливається від -3 до -5. Стан покриття в основному сухе, на Вишківському перевалі місцями засніжене.

Нагадаємо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. Сьогодні погода в Україні лишається прохолодною, вдень температура повітря коливається від +2 до +4. На заході України, як у всіх інших частинах країни, мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +2+4. У Івано-Франківській області до +5.