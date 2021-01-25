ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зима повертається: Україну засипле снігом до 30 сантиметрів

Київ, Понеділок 25 січня 2021 13:32
Зима повертається: Україну засипле снігом до 30 сантиметрів
Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Разом зі снігом в України повернуться невеликі морози

Найближчими днями сніг очікується на заході, півночі, центрі та півдні України. У деяких областях висота покрову досягне 30 сантиметрів.

Про це сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в ефірі каналу "Україна 24".

"Найближчим часом сніг повернеться у західні області, це уже наступної доби, тобто сьогодні до кінця доби, завтра", - сказала вона.

За її словами, 27-28 січня сніг очікується у більшості північних, центральних областей.

"Одеську, Миколаївську області також присипле снігом досить значно. Можливо, буде і 20-30 сантиметрів снігу, у Києві може бути до 10 сантиметрів", - сказала вона.

Як зазначила синоптик, "зима дещо повернеться в західні, північні, центральні і деякі південні області.

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, снігу практично не очікується на сході та південному сході Україні, де буде плюсова температура та дощі.

На більшості території України очікується зниження температури до невеликих морозів - від нуля до мінус 5, сказала Голеня.

Нагадаємо, після сильних морозів температура в Києві піднялася до максимуму в історії. Температура у столиці 24 січня піднялася до 8,6 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд за 141 рік спостережень.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року в Києві піднялася до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство снегзимаПогода

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся